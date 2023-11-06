عبدالعزيز جاسم



قال نائب رئيس نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد إن اعتذار المدرب محمد إبراهيم عن عدم تكملة المشوار مع الفريق مرفوض إلا إذا كان بسبب عارض صحي لا يمكن من خلاله الاستمرار، وبشرط أن تؤكد عائلته هذا الأمر، أما غير ذلك فلن نقبلها، لافتا إلى ان إبراهيم أبلغه بأنه سيغادر إلى لندن لإجراء فحوصات في عينه.



وأضاف الفهد ان الجهازين الإداري والفني واللاعبين يقدمون أفضل المباريات بروح معنوية عالية، مشيرا إلى أنه لا توجد مفاوضات مع أي مدرب آخر ومن بينهم محمد المشعان والذي ظهر بمستوى مميز مع السالمية في الفترة الماضية.



وكان إبراهيم قد أعلن في عدد من وسائل الإعلام عقب الفوز على كاظمة 2-0 عدم استمراره مع الأصفر بسبب ظروفه الصحية، حيث قرر تأجيل إجراء عدد من الفحوصات في عينه حتى فترة التوقف الحالية لكي يتمكن الفريق من ترتيب أوراقه.