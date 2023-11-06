حقق لاعب منتخبنا الوطني للمبارزة محمد مهدي الميدالية الفضية في منافسات الفردي لبطولة كأس العالم للناشئين لسلاح السابر والمقامة في العاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة من 4 إلى 6 الجاري، ليضيف إنجازا جديدا لسجلات الاتحاد الكويتي للمبارزة في بطولة تعد إحدى أكبر البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة لفئة الناشئين.



وكان مهدي قد خاض مباريات قوية في البطولة حتى حصوله على الميدالية الفضية، وذلك بعد تأهله من التصفيات ثم التغلب على لاعبي منتخبات تركيا في الدور 32 وإيران في دور 16 وكوريا الجنوبية في الدور 8 وإيران في دور 4 ثم خسر النهائي من لاعب منتخب أوزبكستان وبطل آسيا.



ومن المقرر أن يخوض منتخب المبارزة منافسات الفرق في البطولة مساء اليوم ويضم اللاعبين محمد مهدي وحمد الشملان وحسين العماري.