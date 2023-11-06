عقدت اللجنة التنسيقية النيابية اجتماعها الدوري أمس في مجلس الأمة، مع عدد من رؤساء اللجان البرلمانية لمتابعة التشريعات المتفق عليها بالخارطة التشريعية المعلن عنها والبالغ عددها 18 مشروعا بقانون والتي تركزت على 3 محاور رئيسة معيشية وتنموية وإصلاحية.



وانتهى الاجتماع إلى توزيع المشروعات بقوانين على جدول أعمال الجلسات تباعا، حتى لا تخلو جلسة من تشريع سواء معيشي أو تنموي أو إصلاحي.



حضر الاجتماع عن اللجنة التنسيقية النواب د.حسن جوهر وفهد المسعود وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد العنزي وسعود العصفور ود.عادل الدمخي وعبدالله الأنبعي.



كما حضر الاجتماع عن اللجان البرلمانية المختلفة النواب: مهند الساير ود.عبدالعزيز الصقعبي وعبدالوهاب العيسى وحمد العليان وأسامة الزيد ومحمد هايف وفايز الجمهور ود.عبد الهادي العجمي وبدر نشمي العنزي.