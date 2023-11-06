بدأت أمس أعمال الاجتماع الـ 17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة قطر الشقيقة والذي يعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 الجاري بمشاركة نحو 100 عضو يمثلون رؤساء وأعضاء المجالس الخليجية.



ويشارك وفد مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس رئيس الشعبة البرلمانية أحمد السعدون وعضوية وكيل الشعبة د.حمد المطر وأمين السر د.محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وأعضاء اللجنة التنفيذية فهد بن جامع وشعيب شعبان وداود معرفي.



ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي.



ويتطرق الاجتماع إلى العدوان الغاشم للكيان الصهيوني على قطاع غزة والجرائم الشنيعة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.



ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المقرر بدايته يوم غد برئاسة رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم بحث سبل تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين المجالس التشريعية الخليجية في المحافل البرلمانية الدولية كافة، لتوحيد وتنسيق المواقف.



ويناقش تقارير حول الملفات المرتبطة بالعلاقات والتعاون مع البرلمانات في مختلف مناطق العالم ومنها العلاقات الخليجية- الأوروبية ونتائج اجتماع عضوات البرلمانات الخليجية مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي وكذلك التعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية.



ويسبق اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية مساء اليوم لبحث وتنسيق مقررات اجتماع رؤساء البرلمانات.



وكان رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية أحمد السعدون قد وصل أمس الأول إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركــــة في الاجتمــــاع الـ 17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وكان في استقبال السعدون ووفد الشعبة البرلمانية رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم والعضو عبدالله السبيعي رئيس بعثة الشرف وعدد من أعضاء مجلس الشورى وسفيرنا لدى قطر خالد المطيري.



ويضم الوفد المرافق وكيل الشعبة البرلمانية د.حمد المطر وأمين السر د.محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وأعضاء اللجنة التنفيذية فهد بن جامع وشعيب شعبان وداود معرفي إضافة إلى الأمين العام لمجلس الأمة خالد بوصليب والأمين العام المساعد لقطاع المنظمات بالتكليف مشعل العنزي.