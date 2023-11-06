رفعت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ 16 بدولة قطر اليوم توصياتها بشأن تقارير اللجان، إلى الاجتماع الـ 17 لرؤساء البرلمانات الخليجية المقرر عقده بعد غد الثلاثاء. وقد مثل وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي، الذي ترأسته نائب رئيس مجلس الشورى القطري حمدة بنت حسن السليطي، أمين سر الشعبة د.محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وعضو الشعبة فهد بن جامع. وصادق المجتمعون على التقارير بشأن تطوير العلاقات البرلمانية الخليجية مع البرلمانات الأوروبية وبرلمانات دول أميركا اللاتينية إضافة إلى موضوع التنسيق البرلماني بين الوفود الخليجية في المحافل الدولية لتوحيد المواقف والرؤى.



وناقش الاجتماع المواضيع الخليجية المشتركة وعلى رأسها موضوع الأمن الغذائي والحفاظ على الهوية الخليجية، ودور البرلمانات في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. واعتمد المجتمعون جدول الأعمال ورفعه لاجتماع رؤساء البرلمانات، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون البرلماني الخليجي بما يحقق تطلعات الشعوب وتطور دولها وخدمة قضاياها.