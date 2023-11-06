أكد أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د.محمد المهّان أهمية الاجتماعات التنسيقية البرلمانية الخليجية لتوحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا التي تناقشها الاجتماعات البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال المهّان، في تصريح صحافي عقب مشاركته في أعمال الاجتماع الـ 16 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، إن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع الخليجية والتي تعكس هموم الشارع الخليجي وتعزز اللحمة الوطنية بين أبناء دول التعاون الخليجي. من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النائب فهد فلاح بن جامع إن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على عدد من النقاط ذات الاهتمام المشترك بين شعوب دول الخليج من بينها الحفاظ على الهوية الوطنية والاهتمام بالأمن السيبراني، إضافة الى نقاط أخرى مهمة رفعت اللجنة توصيات بخصوصها الى اجتماع رؤساء المجالس البرلمانية الخليجية. يذكر ان رئيس مجلس الأمة رئيس الشعبة البرلمانية أحمد السعدون يشارك على رأس وفد برلماني في اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية والذي تستضيفه الدوحة غدا الثلاثاء.