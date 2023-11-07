عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن إتمام تنفيذ 4 مجموعات من المحلات التجارية في القطع 1 و2 و3 و4 بالضاحية N10 من مدينة المطلاع السكنية.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إنها سلمت نهاية أكتوبر مفاتيح المحلات التجارية في القطع الـ 4 إلى ممثلي وزارة المالية «أملاك الدولة والخدمات». وأضافت: تم الانتهاء وتسليم مفاتيح مسجدين محليين ومبنيين يشملان سكن إمام ومؤذن في القطعتين 1 و4 في الضاحية N10 من المدينة، وذلك ضمن عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة. وأكدت المؤسسة أنها مستمرة في تسليم المباني العامة الجاهزة للجهات الحكومية ذات العلاقة تمهيدا لتشغيلها للمواطنين من سكان المدينة وروادها.