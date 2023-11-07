أكد نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية والمتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح أمس ان إشراك ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة بالأنشطة والفعاليات تعد من أولويات الهيئة. وقال البداح عقب ورش تأهيلية تحت شعار «من صنع يدي 6» نظمتها مؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة إن برامج التأهيل والتدريب المختلفة تسهم باستقرار الأشخاص ذوي الإعاقة نفسيا واجتماعيا علاوة على ان الاستقلال الاقتصادي يبعد الصورة النمطية الخاطئة ويعزز الثقة بالنفس، مضيفا ان زيادة درجات التفاعل والمشاركات المجتمعية تسهم بكسر حاجز الخوف والرهبة لذوي الإعاقات المختلفة مما يطور من لغة التواصل لديهم ويحسن من أوضاعهم الصحية. من جهته، قال مدير عام المؤسسة مشعل شامان إن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بتطوير إمكانات منتسبيها باعتبارها إحدى الطاقات البشرية بالمجتمع. وأكد شامان أن الخدمات التدريبية والتأهيلية التي تقدمها المؤسسة التي تضم أكثر من 439 طالبا وطالبة تعمل على دمج وإشراك ذوي الإعاقة وتأهيلهم عبر مختلف الحرف والمهن بهدف تحدي الإعاقة والإنتاج ومواجهة ظروف العمل. وذكر ان الورش التأهيلية «من صنع يدي» تعمل على تقديم منتجات وحرف يدوية من اكسسوارات وعلب هدايا وحلي ولوحات ورسومات مختلفة ومفارش وغيرها من إنتاج منتسبي المؤسسة.