117 متسابقاً من 70 دولة يتنافسون في الجائزة بمجموع جوائز يفوق 160 ألف دينار

ورش علمية ومحاضرات قرآنية على هامش الجائزة والمجال مفتوح للمختصين وطلاب العلم



أسامة أبوالسعود



أعلن رئيس أمانة سر جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته ناصر الكندري انطلاق الجائزة في دورتها الثانية عشرة غدا الأربعاء في تمام الساعة 10 صباحا بفندق كراون بلازا الفروانية بحضور وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، والتي تستمر حتى 15 الجاري برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وكشف الكندري في لقاء خاص مع «الأنباء» عن تفاصيل الجائزة والمشاركين فيها والشخصيات القرآنية المكرمة، معلنا انه ولأول مرة يتم على مستوى الجائزة تكريم شخصية نسائية كويتية وهي المقرئة عائشة عبدالرحمن الصفي الجامعة للقراءات العشر القرآنية، كما سيتم تكريم فضيلة الشيخ أحمد خليل شاهين الجامع للقراءات العشر القرانية من جمهورية مصر العربية.



ولفت الكندري إلى ان عدد المشاركين في الجائزة هذا العام 117 متسابقا من 70 دولة وجميعهم ترشحهم وزارات وهيئات ومراكز إسلامية على مستوى العالم.



وأعلن ان مجموع جوائز المسابقة يزيد على 160 ألف دينار كويتي.



وتحدث الكندري عن فروع الجائزة، حيث يتمثل الفرع الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا مع تجويده، فيما الفرع الثاني هو حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة. ويتناول الفرع الثالث التلاوة والترتيل، بينما الفرع الرابع يتمثل في حفظ القرآن الكريم كاملا لصغار الحفاظ، والفرع الخامس «جائزة أفضل مشروع تقني لخدمة القرآن الكريم وجائزة أفضل موقع إلكتروني يخدم القرآن الكريم».



وأعلن الكندري عن عدد من الفعاليات التي تقام على هامش الجائزة منها معرض الخط العربي والفنون الإسلامية والذي يضم خطاطين في رسم المصحف الشريف ونسخ من المصاحف القديمة بمشاركة جهات قرآنية من داخل وخارج الكويت.



وفيما يخص حضور الجمهور قال الكندري ان المجال مفتوح خلال الفترتين الصباحية والمسائية لحضور الجمهور الكريم الذي يرغب في مشاهدة التصفيات بين المتنافسين والاستمتاع بالأصوات الندية المتنافسة في الجائزة.



وأشار إلى انه سيقام أيضا عدد من الورش العلمية والمحاضرات القرآنية على هامش الجائزة، لافتا إلى ان المجال مفتوح للمختصين وطلاب العلم في مجال القرآن الكريم.



وختم الكندري اللقاء بأن حفل ختام الجائزة سيقام في الفندق نفسه يوم الأربعاء 15 الجاري بتكريم الفائزين والشخصيات القرآنية.



اجتماع رؤساء الجوائز العالمية



خلال اللقاء كشف الكندري عن اجتماع على هامش الجائزة لرؤساء جوائز القرآن العالمية للتنسيق فيما بينهم للارتقاء بمستوى المسابقات الدولية وتطويرها.



جهود كبيرة للجان العاملة



أشاد الكندري خلال اللقاء بجهود كافة اللجان العاملة في الجائزة والتي لها دور كبير في الجانب التنفيذي لأعمال الجائزة من خلال تضافر الجهود والتعاون بينها والتنسيق والعمل كـ «خلية نحل»، فكل يكمل الآخر بهدف إنجاح الجائزة المباركة ورفع اسم الكويت في خدمة كتاب الله ورعاية أهله.