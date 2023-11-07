ندب حماد الحميدي مديراً لمستشفى الصباح وتكليف محمد العازمي مديراً للعلاقات العامة بالوزارة

اعتماد قرارين بشأن ندب رؤساء أقسام تخصصية في كل من مستشفيي الرازي والجهراء الجديد



في إطار الحرص على ضخ دماء جديدة، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي عددا من القرارات الوزارية بشأن ندب عدد من الموظفين بالوزارة للعمل بوظيفة رؤساء أقسام للشؤون الإدارية والشؤون المالية في عدد من المكاتب الصحية في الخارج، وشملت القرارات:



٭ ندب براك محسن عودة للعمل بوظيفة رئيس قسم الشؤون الإدارية والعلاقات العامة بالمكتب الصحي في الجمهورية الفرنسية.



٭ ندب زيد فهد عيد للعمل بوظيفة رئيس قسم الشؤون المالية بالمكتب الصحي في الجمهورية الفرنسية.



٭ ندب محمد مثقال جليل للعمل بوظيفة رئيس قسم الشؤون الإدارية والعلاقات العامة بالمكتب الصحي في جمهورية مصر العربية.



٭ ندب نايف محمد مبارك للعمل بوظيفة رئيس قسم الشؤون المالية بالمكتب الصحي في جمهورية مصر العربية.



٭ ندب خالد مطر محمد للعمل بوظيفة رئيس قسم الشؤون الإدارية والعلاقات العامة بالمكتب الصحي في الولايات المتحدة الأميركية.



٭ ندب ناصر أحمد صالح للعمل بوظيفة رئيس قسم الشؤون المالية بالمكتب الصحي في الولايات المتحدة الأميركية.



٭ ندب مساعد صباح مبارك بوظيفة رئيس قسم الشؤون المالية بالمكتب الصحي في جمهورية المانيا الاتحادية.



٭ ندب علي ناصر جزا للعمل بوظيفة رئيس قسم الشؤون المالية بالمكتب الصحي في لندن.



كما أصدر د.أحمد العوضي قرارين وزاريين بشأن ندب أطباء للعمل بوظيفة رؤساء أقسام تخصصية في كل من مستشفيي الرازي والجهراء الجديد، وتضمنت القرارات:



٭ ندب د.مبارك عامر غانم العميري للقيام بمهام وأعباء وظيفة رئيس قسم العظام في مستشفى الرازي بالاضافة إلى عمله.



٭ ندب د.إيمان زايد الديثان لرئاسة قسم الأشعة في مستشفى الجهراء الجديد.



هذا، وتم ندب د.حماد الحميدي لشغل منصب مدير مستشفى الصباح، وتكليف د.محمد العازمي مديرا لإدارة العلاقات العامة في الوزارة.