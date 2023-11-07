وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية من العقد رقم 2/2020 في شأن الترخيص بإدارة وتشغيل وتطوير وصيانة واستغلال محطتي معالجة المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة.



2 - هل توجد أي مخالفات رصدتها الهيئة العامة للصناعة ضد الشركة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما حجم المخلفات المعالجة منذ بداية العقد رقم 2/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3 - ما القيمة المحصلة من العقد لصالح الهيئة العامة للصناعة؟



4 - هل العقد نوع من أنواع الشراكة مع القطاع الخاص؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من موافقة الجهات الرقابية على العقد.



5 - في التقرير الخاص بتقييم العطاءات، هل التزمت الشركة المتعاقد معها بجميع المتطلبات البيئية في المشروع؟



6 - في التقرير الخاص بتقييم العطاءات، هل رُفض الكتاب الموجه من الهيئة العامة للبيئة للمشروع؟



7 - صورة ضوئية من جميع التقارير الموجهة من إدارة المراجعة الداخلية وتقييم الأداء بخصوص قطاع المواصفات والخدمات الصناعية والتوصيات وما اتخذ بخصوصها فيما يتعلق بالعقد رقم 2/2020.



8 - عدد مرات توقف إمداد القطاع النفطي بمياه التبريد وأسباب التوقف والخسائر المترتبة عليه.



9 - هل وردت إليكم أي شكوى من مؤسسة البترول الكويتية بسبب توقف إمداد المياه والخسائر المترتبة على ذلك؟



10 - ما المكاتب المعتمدة في الهيئة العامة للصناعة للإفراج الجمركي وأعمال المطابقة للمنتجات المستوردة داخل الكويت؟ وما معايير اعتماد تلك المكاتب؟



11 - هل توجد عقود لتلك الشركات والمكاتب مع الهيئة العامة للصناعة؟ في حال عدم وجود عقود، ما القيمة المالية التي تحصلها الهيئة من تلك الشركات؟ وما المعايير المتبعة في احتساب القيمة المالية عليها لدفع هذه الرسوم من الشركات والمكاتب المعتمدة؟ يرجى بيان ذلك بشكل تفصيلي.



12 - هل أُخذت موافقة ديوان المحاسبة على ممارسة تلك الشركات لنشاط الفحص والمطابقة؟



13 - هل وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة على تلك الشركات لممارسة الأعمال الموكلة إليهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع محاضر الاجتماعات التي تمت مناقشة هذا الموضوع بها وصدرت فيها الموافقات، مع بيان تفصيلي لجميع الأعمال والصلاحيات الموكلة لهذه الشركات والمكاتب وتزويدي بقائمة لهذه الشركات وأسماء ملاك كل شركة على حدة.



14 - هل توجد مخالفات من تلك الشركات؟ وهل وقعت أي عقوبات عليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إرفاق صورة ضوئية من جميع المخالفات والعقوبات.



15 - هل رُفضت أي شركة تقدمت لنشاط المطابقة والفحص من ممارسة هذا النشاط؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسباب الرفض والسند القانوني للرفض.



16 - هل هناك أي عينات من الشركات المستوردة للمواد الإنشائية لم تطابق المعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للصناعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات التي اتخذت حيال هذه المواد؟



17 - هل استخدمت تقارير في تواريخ قديمة صادرة من مختبر الجودة للإفراج عن شحنات بتواريخ جديدة؟ وما مدة سريان صلاحية التقارير؟ وهل من الممكن استخدامها لأكثر من شحنة؟



18 - هل توجد أي تجاوزات من موظفي المختبرات في الإفراج خارج النظام المعمول به؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما العقوبات المطبقة تجاهها؟



19 - كشف يتضمن أسماء أعضاء لجان المواصفات الكويتية لآخر 15 سنة، مع بيان مدة العضوية لكل عضو.



20 - صورة ضوئية لجميع قرارات تشكيل لجان المواصفات الكويتية، مع كشف يتضمن فترات التمديد لهذه اللجان وأسباب هذا التمديد، وهل انتهت أعمال هذه اللجان أم مازالت مستمرة؟ وما مهام هذه اللجان؟ وما الجهات المشاركة من خارج الهيئة العامة للصناعة.