وجه النائب خالد الطمار سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، قال في مقدمته: يعد تخصص الطب التلطيفي تخصصا دقيقا من تخصصات الطب معترفا به عالميا منذ أكثر من 30 عاما ويقدمه أطباء حاصلون على زمالة الطب التلطيفي وتخصص بالأمراض المتقدمة والمستعصية المهددة للحياة، كما أن الحاجة ملحة لإتقانه وتعلمه من نخبة من الأطباء كما هو الحال في الدول الغربية كالولايات المتحدة الأميركية وكندا، وبناء على ما سبق يرجى تزويدنا بالتالي:



1- ما الهيكل التنظيمي لمركز الرعاية التلطيفية وهل هناك اعتماد وتصنيف له بوزارة الصحة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بتصنيف واعتماد المركز بوزارة الصحة وإذا كانت الإجابة بلا، فما الأسباب التي أدت على عدم وجود اعتماد وتصنيف لمركز مهم مثل هذا المركز؟



2- ما مؤهلات كافة العاملين بمركز الرعاية التلطيفية من الوظائف الإشرافية (مدير - مراقب - رئيس قسم - مساعد رئيس قسم)؟



3- ما الآلية المتبعة للتواصل مع أهل المريض قبل انتقاله إلى المركز؟ وهل هناك أي قرارات تمنع من تواصل أهل المريض مع الطبيب المتابع للحالة المرضية؟



4- هل هناك زيارات منزلية يقوم بها المركز للمرضى؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من القرارات التي صدر بها هذا الأمر ومن هم الأشخاص الذين يقومون بتلك الزيارة وتخصص كل منهم منذ بداية تشكيل تلك الزيارات حتى تاريخ هذا السؤال.



5- هل هناك أي أنشطة يتم تنفيذها بالمركز يشارك فيها المرضى منذ عام 2021 حتى تاريخ هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بكشف موضح به (نوع النشاط - تاريخه - الهدف منه) وما الأنشطة المخطط تنفيذها مستقبلا بالمركز؟



6- يرجى تزويدنا بكشف عدد الأطباء الذين يحصلون على بدلات بمركز الرعاية التلطيفية مع بيان نوعية تلك البدلات تفصيليا.



7- ما الآلية المتبعة لصرف الأعمال الممتاز لكافة العاملين بالمركز من إداريين وأطباء، وما المعايير التي يتم على أساسها تحديد قيمة المكافأة؟