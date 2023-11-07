أقام سفيرنا لدى دولة قطر الشقيقة خالد بدر المطيري مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ووفدي الشعبة البرلمانية والبرلمان العربي، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الـ17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ويضم وفد الشعبة البرلمانية وكيل الشعبة البرلمانية النائب أ.د. حمد المطر وأمين السر د. محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وأعضاء الشعبة فهد بن جامع وشعيب شعبان وداود معرفي.



وحضر المأدبة الليلة الماضية أعضاء البرلمان العربي النواب أحمد لاري وحمدان العازمي وخالد المونس ود. محمد الحويلة الذين يشاركون في أعمال الاجتماع البرلماني الخليجي ممثلين عن البرلمان العربي.



كما حضر الأمين العام لمجلس الأمة خالد بوصليب والأمين العام المساعد لقطاع المنظمات بالتكليف مشعل العنزي. وفي تصريح صحافي أكد السفير المطيري أن الاجتماعات البرلمانية الخليجية تصب في صالح مواطني مجلس التعاون وتسهم في الحفاظ على الهوية وتعزيز العلاقات الخليجية. جاء ذلك في تصريح صحافي للسفير المطيري بمناسبة مشاركة رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية أحمد عبدالعزيز السعدون والوفد البرلماني المرافق له في الاجتماع الـ17 لرؤساء البرلمانات الخليجية الذي تستضيفه قطر في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري.



وقال المطيري إن هذه اللقاءات وبهذا المستوى تساهم في مناقشة الأزمات واتخاذ المواقف وتزيد من التنسيق المتبادل بين البرلمانات الخليجية لاسيما تجاه ما تشهده المنطقة والإقليم من توترات.



وأشاد بمستوى العلاقات الكويتية - القطرية المتميزة في المجالات كافة سواء السياسية أو البرلمانية، مشيرا إلى توجيهات وزارة الخارجية لتعزيز العلاقات بين البلدين وتنميتها على المستويات كافة.



يذكر أن مجلس الأمة يشارك في اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية في دولة قطر بوفد الشعبة البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وعضوية وكيل الشعبة أ.د. حمد المطر وأمين السر د. محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وأعضاء الشعبة فهد بن جامع وشعيب شعبان وداود معرفي.