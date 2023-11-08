تقديرا لما تقوم به جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية من أعمال خيرة، ومنها سداد فواتير المرضى المعسرين في مختلف المستشفيات، وتقديرا من إدارة مستشفى ابن سينا التخصصي، لجهود الجمعية الخيرة، قام مدير المستشفى د.عباس رمضان، بتكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد الصراف تقديرا لما تقوم به الجمعية من مساعدات إنسانية، وتخفيف معاناة المرضى المعسرين. جدير بالذكر أن جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية لا تألو جهدا بالتواصل مع معظم مستشفيات الكويت للوقوف على الحالات التي تتطلب التدخل من قبلها لمساعدة كل مريض معسر لا يستطيع تحمل تكاليف العلاج أو الدواء. وبهذه المناسبة، ناشد رئيس الجمعية أحمد الصراف، المواطنين والمقيمين دعم أعمال الجمعية الخيرة، والتفضل بالتعرف عن قرب على كل الأعمال والمشاريع الإنسانية التي تقدمها، سواء من خلال زيارة مكاتبها، أو من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني



www.khf-kwt.com، للاطلاع على مختلف المساعدات الطبية والتعلمية والإغاثية التي تقدمها الجمعية.