من منطلق سعي جامعة الكويت لرفع كفاءة العاملين وخلق صف ثان من الفئات الإشرافية، افتتحت إدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية بحضور مدير إدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية أبرار الفيلكاوي البرنامج التدريبي لفئة الإشرافيين «تطوير القيادات الوسطى»، ضمن خطة البرامج التدريبية الداخلية للسنة المالية 2023/2024 لجامعة الكويت، يقدمها نخبة من المحاضرين ويشارك بها 120 متدربا من فئة الإشرافيين في جامعة الكويت، وذلك خلال الفترة من 5 نوفمبر 2023 حتى 17 يناير 2024. وأكدت مدير إدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية أبرار الفيلكاوي حرص الإدارة المستمر على تغطية احتياجات مراكز العمل وتطوير الجهاز الإداري بالجامعة أثناء وضع الخطط التدريبية، موضحة أن فريق التدريب لدى الإدارة قد صمم هذا البرنامج ليكون الأول من نوعه على مستوى القطاع الحكومي، بحيث يضم 120 متدربا من الفئة الإشرافية من كافة مراكز العمل بالجامعة.



وأضافت الفيلكاوي أن البرنامج يتضمن 6 محاور تدريبية مطورة على مدار 3 أشهر، يحاضر فيها نخبة من المدربين، ويتخللها عمل استبانات تقييمية توجه مسار ونوع التدريب وفقا لنتيجة كل متدرب على حدة، وذلك بالتنسيق مع مراكز العمل فيما يخص فترات الحضور لمراعاة تنظيم سير العمل.