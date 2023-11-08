أكد وفد البرلمان العربي المشارك في الاجتماع الـ 17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون أهمية التنسيق الخليجي المستمر لتعزيز العلاقات بين شعوب المنطقة، وبناء مواقف برلمانية دائمة تجاه مختلف القضايا العربية المستحقة.



وفي هذا الإطار أكد عضو البرلمان العربي النائب أحمد لاري أن رؤساء البرلمانات الخليجية أجمعوا على أهمية قضية غزة ومعاناة أهلها وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية ونقل المصابين للعلاج في المستشفيات القريبة. وأضاف أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ذكر في كلمته ان مؤتمرات سابقة دولية كانت في افريقيا ودول أخرى ومؤتمرات أخرى دولية أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح المعابر ووقف العدوان الهمجي البربري الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية، وأن يمكنوا الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره والعيش بسلام على أرضه.



وأوضح أن «دورنا في البرلمان العربي جاء في مؤتمره الذي عقد بالقاهرة بداية العدوان والحرب على غزة حيث أكدنا تضامننا جميعا كدول عربية مع فلسطين والإخوة الفلسطينيين.



بدوره، أكد عضو البرلمان العربي النائب حمدان العازمي ضرورة استمرار اللقاءات البرلمانية بين برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أنها تسهم في تعزيز العلاقات بين الشعوب الخليجية وتوحيد الرؤى والمواقف في المحافل الدولية.



وقال إن مشاركته جاءت كممثل عن البرلمان العربي في هذه الاجتماعات التي من شأنها تقوية العلاقات بين الشعوب الخليجية، مؤكدا على قوة العلاقة بين الشعوب الخليجية.



وأكد أن مثل هذه الاجتماعات من شأنها إيصال الصوت الخليجي خاصة ما طرح من تأييد للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن جميع رؤساء البرلمانات الخليجية استنكروا ما يحدث في قطاع غزة.



وذكر أن المجالس الخليجية لها مواقف سباقة تجاه ما يحدث في فلسطين المحتلة.