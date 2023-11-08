استقبل أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مكتبه بالديوان الأميري أمس رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون ورؤساء المجالس التشريعية الخليجية وأمين عام مجلس التعاون الخليجي ورئيس البرلمان العربي، وذلك بمناسبة زيارتهم لقطر للمشاركة في الاجتماع الدوري السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول الخليج العربية.



جرى خلال المقابلة تناول عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. وأعرب سمو أمير قطر في هذا الصدد عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في اجتماعهم وتحقيق النتائج المرجوة بما يعزز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتطلعات شعوبه بالتنمية والازدهار.