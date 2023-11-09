وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد طالب تزويده بالآتي:



بيان بعدد الوافدين، من الجنسيات المعلومة العربية والأجنبية، ممن تم منحهم الجنسية الكويتية على بند الخدمات الجليلة منذ 1 مارس 1991 حتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان الآتي: الجنسية الأصلية، سنوات الإقامة في الكويت قبل منح الجنسية الكويتية، تاريخ منح الجنسية الكويتية، تاريخ نشر منح الجنسية الكويتية بالجريدة الرسمية، الشهادات العلمية قبل منح الجنسية الكويتية، الأقارب الكويتيين من الدرجة الأولى قبل منح الجنسية الكويتية، نوع الإقامة قبل منح الجنسية الكويتية، بيان الخدمات الجليلة التي تم بموجبها منح الجنسية الكويتية، عدد أفراد العائلة ممن تم تجنسيهم بالتبعية (الزوج والزوجة، الوالدين، الأبناء)، اسم الكفيل الكويتي (سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية) قبل منح الجنسية الكويتية، ولكل حالة على حدة، وفق المبين أدناه:



٭ البيان.



٭ الجنسية الأصلية.



٭ سنوات الإقامة في الكويت قبل منح الجنسية الكويتية.



٭ تاريخ منح الجنسية الكويتية.



٭ تاريخ نشر منح الجنسية الكويتية بالجريدة الرسمية.



٭ الشهادات العلمية قبل منح الجنسية الكويتية.



٭ الأقارب الكويتيين من الدرجة الأولى قبل منح الجنسية الكويتية.



٭ نوع الإقامة قبل منح الجنسية الكويتية.



٭ بيان الخدمات الجليلة التي تم بموجبها منح الجنسية الكويتية.



٭ عدد أفراد العائلة ممن تم تجنسيهم بالتبعية (الزوج والزوجة، الوالدين، الأبناء).



٭ اسم الكفيل الكويتي (سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية) قبل منح الجنسية الكويتية.