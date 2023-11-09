وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، نص على ما يلي:



في شأن تشكيل لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل شكلت لجنة لمتابعة برنامج عمل الحكومة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها.



2 - هل عقدت اللجنة المذكورة اجتماعاتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بعدد الاجتماعات والقرارات والتقارير الصادرة من هذه الاجتماعات، وإذا لم تعقد الاجتماعات فما سبب تعطيل اللجنة بعد مضي ما يقارب 4 أشهر من تقديم برنامج عمل الحكومة؟



3 - ما خطتكم لمتابعة برنامج عمل الحكومة ورؤيتكم لتصويب وإزالة المعوقات لتنفيذ البرنامج بصفتكم في اللجنة؟