غازي النفيسي: النتائج تؤكد نجاح إستراتيجية الشركة بالتركيز على الأنشطة والأغراض الرئيسية

امتلاك أصول جيدة مدرة للدخل بالداخل والخارج ينعكس بالتحسن المستمر للإيرادات التشغيلية



أعلنت شركة الصالحية العقارية عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث حققت الشركة صافي أرباح بمبلغ 12.27 مليون دينار، بربحية للسهم الواحد بلغت 22 فلسا، وذلك بالمقارنة مع صافي ربح 12.25 مليون دينار وربحية سهم 22 فلسا عن الفترة المقارنة من العام الماضي.



وكشفت البيانات المالية لشركة الصالحية العقارية بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023 عن ارتفاع في إجمالي موجودات الشركة إلى مبلغ 437 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 7%، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بزيادة قدرها 16% لتبلغ 30.3 مليون دينار، وارتفع صافي الربح التشغيلي إلى 22.9 مليون دينار بزيادة بلغت 18%، وزادت حقوق الملكية بنسبة 9% إلى مبلغ 175.8 مليون دينار، بالمقارنة مع 160.9 مليون دينار عن الفترة المقابلة من العام السابق.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي، أن تلك النتائج تؤكد نجاح استراتيجية الشركة في التركيز على الأنشطة والأغراض الرئيسية التي تأسست عليها، بالعمل في مجال الاستثمار العقاري وامتلاك أصول جيدة مدرة للدخل بالداخل والخارج، وذلك ما ينعكس بالتحسن المستمر في حجم الإيرادات التشغيلية وتنامي حقوق الملكية لمساهمي الشركة.



ثم عرج النفيسي إلى آخر التجديدات التي تجريها الشركة على مجمع الصالحية، حيث تم الانتهاء من بعض تلك التجديدات بافتتاح امتداد الدور الأرضي من مجمع الصالحية إلى مدخل رئيسي جديد على شارع عبدالعزيز حمد الصقر مقابل مجمع المثنى.

وأوضح النفيسي أن ذلك الافتتاح الجزئي للتجديدات قد فتح آفاقا جديدة لزوار المجمع إلى مساحات جديدة تشغلها عدد من أهم العلامات التجارية العالمية الراقية، علاوة على تجديد كامل للواجهات الخارجية لمجمع الصالحية التجاري وفندق جي دبليو ماريوت.