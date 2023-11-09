اعتمد وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي، بالاجتماع الذي عقد في العاصمة العُمانية مسقط، مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيا بين دول المجلس.

هذا، وتدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ قبل عام 2025، وتتيح لحاملها دخول كل دول مجلس التعاون الست، وذلك في إطار المزيد من التعاون والتنسيق والاندماج.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على موقف الكويت الراسخ والثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومساندته في سبيل الحصول على حقوقه المشروعة.

وشدد على الاهتمام بالأمن السيبراني لحماية مكتسباتنا من التحول الرقمي وبلداننا من ظاهرة النصب والاحتيال عبر الشبكة الإلكترونية، لافتا الى مواجهة حرب طاحنة خلال العامين الماضيين ضد تجار السموم والتي نتجت عنها ضبطيات غير مسبوقة من حيث الكميات والأنواع والأساليب الجديدة مع الاستمرار في محاربة هذه الآفة واقتلاعها من جذورها.





