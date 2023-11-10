

أعربت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «حدوتة منسية» الذي يعرض خارج السباق الرمضاني، ويتألف من 30 حلقة، من كتابة محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين، وكشفت عن ملامح شخصية «ذهب» التي تجسدها في هذا العمل، والتي استلزمت وقتا طويلا للتحضير لها، وقالت: «ذهب» امرأة من عائلة ميسورة ارتبطت برجل غني جدا من الطبقة الأرستوقراطية. تواجه الكثير من المشاكل، فتعيش صراعا طبقيا خاصة في علاقتها مع والدة زوجها التي تجسد شخصيتها الفنانة سوسن بدر.



كما تحدثت عبير، بحسب موقع «فوشيا»، عن التنازلات التي قدمتها لتقمص شخصية «ذهب» التي فرضت عليها اعتماد تسريحة الشعر الأحمر، وتغيير طريقة كلامها واعتماد إطلالات مختلفة، مشيدة بموهبة الفنانة سوسن بدر، واصفة العمل إلى جانبها بالفرصة الذهبية التي تغني الأرشيف الفني، وعلقت: هي فنانة عظيمة، موهوبة، ذات قيمة فنية كبيرة، وتمتلك جمهورا لا يستهان به.



وأشارت صبري إلى رغبتها بالمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، مؤكدة أنها ستخوض هذه التجربة فور الانتهاء من تصوير مسلسل «حدوتة منسية»، خاصة أن هناك الكثير من الأعمال الدرامية التي لا تزال في طور التحضير.