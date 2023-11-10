أكد الوكيل المساعد للشؤون الصحية الخارجية بوزارة الصحة د.هشام كلندر حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية العالمية وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين التي تعد الركيزة الأساسية لخطة عمل الوزارة.



وأشار كلندر، في تصريح صحافي عقب استقباله وفدا بريطانيا برئاسة المدير الإداري لمستشفيات: رويال برومبتون وهارفيلد وجايز آند سانت توماس في المملكة المتحدة ديفيد شرمبتون، إلى توجيهات وزير الصحة د.أحمد العوضي الواضحة بهذا الشأن وتأكيد أهمية فتح قنوات متنوعة للتعاون لدعم الممارسات المهنية في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المنظومة الصحية.



وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجال التكنولوجي واستخدام العيادات الافتراضية في علاج المرضى بما تتمتع به وزارة الصحة من علاقة ممتدة تربطها مع تلك المستشفيات على مدى أكثر من 30 عاما.



كما استقبل كلندر وفد مستشفى سدرة من دولة قطر الشقيقة بحضور وكيل الوزارة د.عبدالرحمن المطيري، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب المشتركة.