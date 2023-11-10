عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالإعدام لعسكري في وزارة الداخلية اتهم بقتل صديقه وهو شاب من غير محددي الجنسية.



ترجع الواقعة إلى الثاني عشر من شهر يناير العام الماضي، حيث دلت التحريات على قيام المتهم بالذهاب بزي مدني إلى صديقه المجني عليه بمخيم في منطقة الجليعة، وهناك حدث بينهما شجار أفضى لوقوع الجريمة.



ولفتت التحريات إلى أن الجاني ضرب رأس المجني عليه 3 مرات بقطعة طابوق وتمكن بذلك من شل حركته ثم خنقه حتى أزهق روحه، واتصل بوالدة الأخير مدعيا قيام شبان بالتهجم عليهما وضربهما في المخيم.



وأرجع الجاني في التحقيقات ارتكابه الجريمة إلى قيام المجني عليه بالعبث بهاتفه والدخول لحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه، مضيفا انه تجمعه بالمجني عليه صداقة منذ فترة.



وأسندت النيابة العامة إلى الجاني بأنه قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وتوجه إلى المكان الذي أيقن وجوده فيه، وما إن ظفر به حتى اشتبك معه بالأيدي وضغط على عنقه من الخلف قاصدا إزهاق روحه.