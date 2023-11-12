قدم سفيرنا لدى مملكة إسبانيا خليفة الخرافي أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى إمارة أندورا للحاكم المشترك للإمارة للأسقف جوان أنريك فيفيس.



وقالت سفارتنا لدى إسبانيا في بيان إن السفير الخرافي نقل للأسقف تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتحيات وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



وأضاف البيان ان الطرفين تطرقا في لقاء ثنائي عقب تقديم أوراق الاعتماد إلى أهم قضايا العلاقات الثنائية والاستثمارية والسياسية والاقتصادية وأبرز القضايا على الساحة الدولية لاسيما القضية الفلسطينية.



وأكد الطرفان الرغبة في فتح مجالات التعاون إلى آفاق أرحب لاسيما بعد تدشين خط الطيران المباشر للخطوط الجوية الكويتية بين مدينة الكويت ومدينة (برشلونة) الإسبانية القريبة من إمارة أندورا بما يساعد على دفع العمل على تنمية جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وقدم السفير الخرافي أمس الخميس نسخة من أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم في إمارة أندورا لوزيرة خارجية الإمارة إيما تور فوس في مقر الوزارة في العاصمة (أندورا لا فيلا) وعقدا اجتماعا ثنائيا بحث فيه الجانبان القضايا ذات الأهمية على الصعيدين الثنائي والدولي.