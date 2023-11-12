قال رئيس الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية الاستشاري د.دليم الهاجري إنه شارك في فعاليات المؤتمر العراقي الدولي السنوي الـ 12 في أول مشاركة كويتية في المؤتمر منذ تأسيس الجمعية العراقية لجراحة المسالك البولية.



وأضاف الهاجري في تصريح لـ (كونا) أن مشاركته في المؤتمر الذي نظمته الجمعية العراقية لجراحة المسالك البولية بأربيل وانطلقت فعالياته الأربعاء على مدى 3 أيام بجانب 16 طبيبا زائرا من جميع أنحاء العالم وأكثر من 250 طبيبا عراقيا.



وأكد الهاجري أن الكويت باتت اليوم محط اهتمام أطباء وجراحي المسالك البولية في الوطن العربي والعالم حيث ستستضيف المؤتمر السنوي العربي الـ 20 بالتزامن مع المؤتمر السنوي الكويتي الـ 16 في جراحة المسالك البولية في نوفمبر الجاري. وأشار إلى أنه قدم خلال المؤتمر محاضرة عن دور الجراحات الميكروسكوبية لعلاج دوالي الخصية لمرضى عقم الرجال. وجاءت الدعوة لعرض الخبرة الكويتية في مجال جراحات العقم والذكورة بناء على طلب اللجنة العليا واللجنة العلمية للمؤتمر العراقي للمشاركة في هذا الملتقى العلمي الأكبر من نوعه في العراق.



وقال الهاجري إنه يهدي هذه المشاركة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الكويت حكومة وشعبا. وناقش المؤتمر أحدث الأبحاث العلمية المتعلقة بجراحة المسالك البولية وطرق التعليم الطبي المستمر وورش العمل التدريبية للأطباء تحت التدريب وتبادل الخبرات بين الأطباء على مستوى العالم.