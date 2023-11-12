عبدالعزيز الفضلي



أصدرت مناطق تعليمية جداول اختبارات للصفوف السادس والسابع والثامن والتاسع في المرحلة المتوسطة للفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2023/ 2024 م والتي ستنطلق يوم الاحد 17 ديسمبر المقبل وتستمر حتى يوم الاثنين 25 من الشهر نفسه.



وتبدأ جميع الاختبارات في الساعة الثامنة صباحا مع إضافة ربع ساعة على زمن الامتحان لجميع المجالات الدراسية لمنح الطلاب وقتا لقراءة التعليمات والتأكد من عدد أوراق الأسئلة، كما تضاف نصف ساعة على زمن الامتحان لطلبة الحالات الخاصة مع ضرورة الحضور قبل الامتحان بوقت كاف وإحضار الأدوات الخاصة لكل امتحان.