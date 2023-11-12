مريم بندق



قال مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، إن الجهات الحكومية التي لم تصدر قرارا حتى الآن بتطبيق نظام الدوام المرن غير ملزمة بذلك، لأن قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2023 الخاص بتحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية حدد في المادة 2 منه نظام الدوام المرن، وفي القرار نفسه نصت المادة 5 على أنه «يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بمواعيد عمل بما لا يخرج عن الفترات الأربع».



وألزمت هذه المادة الموظف بأن يتقيد في هذه الحالة بالميعاد الذي تحدده له الجهة (حضورا وانصرافا) ولا يجوز له اختيار ميعاده وفقا لنظام الدوام المرن.



وأضاف أن المادة 3 من القرار ذاته نصت على أنه يشترط لتطبيق نظام الدوام المرن أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.



واستطرد المصدر قائلا: هذا بالإضافة إلى وجود جهات حكومية خدماتية تبدأ استقبال المواطنين عند الثامنة والنصف صباحا ولا يستقيم معها الدوام المرن حيث يجب ألا ينتظر المراجع دوام الموظف.

لا إلزام للجهات الحكومية بـ "الدوام المرن" ولا يجوز للموظف اختياره .. " الفترات" الـ 4 سارية المفعول

قال مصدر في تصريحات ل " الأنباء" ، إن الجهات الحكومية التي لم تصدر قرارا حتى الآن بتطبيق نظام الدوام المرن غير ملزمة بذلك ، لأن قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2023 الخاص بتحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية حدد في المادة "2 " منه نظام الدوام المرن، وفي القرار نفسه نصت المادة" 5 " على أنه " يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بمواعيد عمل بما لا يخرج عن الفترات الأربع.

وألزمت هذه المادة الموظف بأن يتقيد في هذه الحالة بالميعاد الذي تحدده له الجهة (حضورا وانصرافا)، ولا يجوز له اختيار ميعاده وفقا لنظام الدوام المرن.

وأضاف أن المادة 3 من القرار ذاته نصت على أنه "يشترط لتطبيق نظام الدوام المرن أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.

واستطرد المصدر قائلا : هذا بالإضافة إلى وجود جهات حكومية خدماتية تبدأ باستقبال المواطنين عند الثامنة والنصف صباحا و لا يستقيم معها الدوام المرن حيث لا يجب أن ينتظر المراجع دوام الموظف.