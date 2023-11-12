

عقد أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين عضو الهيئة التنفيذية لرابطة «برلمانيون لأجل القدس» في العاصمة التركية أنقرة سلسلة لقاءات عمل مع رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، ورؤساء وأعضاء 5 كتل برلمانية فاعلة.



وقال الشاهين في بيان إن البرلمانات المنتخبة هي نبض الشعوب الحية، وعليها مسؤولية كبيرة للمساهمة الجادة، في وقف العدوان وكسر الحصار وإسقاط الاحتلال.



وأضاف أن هذه اللقاءات لتعزيز وتوحيد الجهود البرلمانية الإسلامية والدولية الرامية لإيقاف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وغيره. وذكر أن اللقاءات عقدت بمبادرة من رابطة «برلمانيون لأجل القدس»، وحضر اللقاءات بجانبه رئيس الرابطة السيد عبد الله الأحمر النائب في البرلمان اليمني، وبرلمانيون من كل من تركيا، الجزائر، مصر، والأردن، والمجلس التشريعي في فلسطين، وإدارة الرابطة. وبين الشاهين أن اللقاءات شملت بجانب رئيس مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، كل من رؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية للحركة القومية، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الهدى، وحزب السعادة والمستقبل، وحزب الجيد.