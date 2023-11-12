وجه النائب محمد الرقيب سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - متى نشر آخر إعلان للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية؟ يرجى تزويدي بالتاريخ والإعلان مبينا فيه التخصصات المطلوبة.



2 - كم عدد من اجتازوا الاختبارات في آخر 3 إعلانات؟ وكيف سارت عملية توظيفهم؟



3 - هل مازال هناك ممن نجحوا في الاختبارات والمقابلات الشخصية من المتقدمين للوظيفة لم ينه مباشرة عملهم في ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان السبب.



4 - بعض من اجتاز المقابلة الشخصية في تخصص باحث سياسي لم يمنح أوراق مباشرة العمل في ديوان الخدمة المدنية رغم إرسال «مسج» اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، فما أسباب التأخر؟



5 - ما معيار القبول في وظائف ديوان الخدمة المدنية؟ يرجى تزويدي بالمعايير الرئيسة وطريقة التقديم وشروط التوظيف لكل الوظائف الخاصة بديوان الخدمة المدنية.



6 - كم عدد من وظفوا في ديوان الخدمة المدنية في السنوات الخمس الماضية؟ يرجى تزويدي بالعدد والتخصصات والمسميات الوظيفية.



7 - ما شواغر ديوان الخدمة المدنية خلال السنوات الثلاث المقبلة؟ يرجى تزويدي بخطة التوظيف المستقبلية والمسميات المطلوبة.



وجاء سؤاله إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما مبررات صدور قرار وقف الابتعاث وتحمل نفقات الابتعاث للدارسين في التخصصات الطبية في جامعات مصر والأردن؟



2 - هل لدى وزارة التعليم العالي اكتفاء في عدد المبتعثين والدارسين في المجالات الطبية؟ يرجى تزويدي بعدد المبتعثين من الطلبة الكويتيين والمتوقع تخرجهم في كل الجامعات الداخلية والخارجية في التخصصات الطبية.



3 - صورة ضوئية من الدراسات المشتركة بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي فيما يخص خطة الاكتفاء بالمبتعثين في مجالات الطب كافة، مع تزويدي بالعدد المطلوب أمام كل تخصص طبي سواء من الأطباء أو الفنيين أو الممرضين.



4 - لماذا صدر قرار وقف الابتعاث وتحمل نفقات الدارسين في مصر والأردن في الوقت الذي استعد فيه الطلبة الكويتيون للدراسة في جامعاتهم في مصر والأردن، ولم يؤجل هذا القرار للسنة المقبلة؟



5 - عدد البعثات الدراسية المخصصة لكل جامعة خاصة في الكويت وعدد التخصصات المفتوحة في كل جامعة.



6 - عدد مقاعد البعثات الدراسية التي خصصت لكل جامعة وكلية خاصة في الكويت خلال السنوات الخمس الماضية.



7 - تكلفة الطالب في الجامعات الخاصة في الكويت وتكلفة الطالب في الجامعات خارج الكويت، مع بيان التخصص والتكلفة السنوية لكل تخصص مقارنة بالجامعات في الخارج.



8 - هل صحيح أن بعض الجامعات الخاصة في الكويت غير معترف بشهاداتها الدراسية خارج الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء هذه الجامعات والتخصصات، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



9 - ما أسباب عدم التوسع في فتح المجال للتخصصات الطبية في الجامعات الحكومية؟