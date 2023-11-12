محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة يدرس طرح مناقصات 5 مشروعات نفطية في وقت واحد، بالإضافة لدراسة تحديد مواعيد طرح هذه المناقصات، حيث نسبت المجلة إلى مصادر توقعها بأن يتم طرح العقود الخمسة بحلول نهاية هذا العام الحالي، وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار.



وقال أحد المصادر إنه تم إبلاغ شركات المقاولات بأنه سيتم طرح المشاريع في وقت وشيك، لكنه لم يتم وضع جدول زمني محدد بعد، فيما قال مصدر آخر إن البعض يعلق آمالا على طرح العقود قبل نهاية العام، لكن الأمر قد يستغرق وقتا أطول من هذه الفترة الزمنية المتبقية من عام 2023، نظرا لما لوحظ في السنوات الأخيرة من العديد من حالات التأخير بالطرح.



وقالت «ميد» إن العقود الخمسة تشمل خططا لإزالة العوائق والاختناق في مشروع «SGC Metering 2» بمنطقة شرق الكويت الثانية، وقد تمت تسميته برقم العطاء (RFP-2070847) وتقدر قيمته بنحو 700 مليون دولار، كما تشمل العقود مشروع توسعة محطتين لتصريف المياه العادمة بالرقم المرجعي (EF/2058) وتقدر قيمتها بـ 650 مليون دولار.



وفي يونيو الماضي تم الإعلان عن التأهيل المسبق لتسع شركات مقاولات لتقديم عطاءات هذه المشاريع، وهي: تكنيكاس ريونيداس الإسبانية، وسينوبك الهندسية الصينية، وكي بي آر الأميركية، وهيونداي للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، وسايبم الإيطالية، وسامسونج الهندسية الكورية الجنوبية، ودايو الكورية الجنوبية، ولارسن اند توبرو الهندية، وسينوبك لويانغ الصينية.



وفي سياق متصل، وافق الجهاز المركزي للمناقصات على تسجيل شركة بتروفاك الدولية المحدودة ضمن الشركات المؤهلة لمناقصة إزالة العوائق والاختناق بمشروع «SGC Metering 2» في منطقة شرق الكويت الثانية، وذلك بعد استكمال إجراءات التسجيل، وبناء على موافقة كتاب شركة نفط الكويت رقم (460) والمؤرخ بتاريخ 16 يوليو 2023.



وتتضمن مشاريع شركة نفط الكويت الخمسة الموجودة حاليا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة أيضا مشروعا لتركيب محطة حقن المياه 4 (WIP-4)، وتقدر قيمة هذا المشروع بنحو 200 مليون دولار ويتضمن نطاق العمل فيه: إنشاء محطة حقن المياه تسمى WIP-IV، وتركيب نظام السلامة والأمن، ومد خطوط الأنابيب، وتركيب أنظمة تجميع الزيوت، وتركيب منصات الآبار الجديدة، وبناء المرافق المرتبطة بها.



وتتضمن عقود نفط الكويت الخمسة الموجودة حاليا لدى «المناقصات» أيضا عقدين لمشروعين تمت الموافقة عليهما من مؤسسة البترول الكويتية مؤخرا، ومتوقع أن تبلغ قيمة كل منهما أكثر من 300 مليون دينار، ويتعلق الأول بتطوير مركز تجميع الفصل (SGC-1) ومحطة حقن المياه (WIP-1)، أما الثاني فيتعلق بتطوير مركز التجميع والفصل (SGC-3) و(WIP-3).



تجدر الإشارة إلى أن الكويت تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035، فيما تبلغ الطاقة الحالية حوالي 2.9 مليون برميل يوميا، ومن أجل ذلك فإنها تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لرفع الإنتاج إلى هدف قصير المدى يبلغ 3.2 ملايين برميل يوميا.