أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق لشركة البترول الوطنية على طرح مناقصة مشروع إنشاء مستودع المنتجات البترولية في منطقة المطلاع، اليوم (الأحد)، على أن يكون الإقفال في 13 فبراير 2024، بكفالة قدرها 6 ملايين دينار وبمدة تنفيذ 44 شهرا.



وفي التفاصيل، سوف تعقد «البترول الوطنية» اجتماعا تمهيديا مع المقاولين بتاريخ 17 ديسمبر المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا في قاعة مصفاة ميناء عبدالله.



وكانت الشركة قد انتهت من جميع التصاميم الأولية والتخطيط المبكر لمشروع مستودع المنتجات البترولية في منطقة المطلاع، إذ حددت ميزانية تقديرية للمشروع تتراوح بين مليار دولار و1.2 مليار دولار حينها.



ويشمل المشروع خطوط أنابيب 130 كيلومترا من مصفاة ميناء الأحمدي وخزانات الشعيبة ويشمل البناء كذلك مرافق ضخ جديدة وتركيب أنظمة أمن وأنظمة إطفاء، وبناء صهاريج تخزين المشتقات النفطية، فيما ستبلغ فترة إنجاز المشروع نحو 4 سنوات بين الطرح والتقييم والموافقات والإنشاءات.