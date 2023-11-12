وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، جاء السؤال الأول منهما كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية عن آخر قرار صدر بتشكيل المجلس التأديبي في الإدارة العامة للتحقيقات.



2 - هل يمارس المجلس التأديبي أعماله؟ وفي حال تعطيله يرجى تزويدي بتاريخ تعطيله مع إفادتي بالأسباب.



3 - ما الإجراءات التي اتخذت آخر 5 سنوات في شأن إحالة المتقاعسين إلى المجلس التأديبي؟



4 - ما الأجل الزمني لاعتبار القضية متأخرة؟ وما الإجراءات التي تتخذ في حق المتقاعسين في سبيل حماية حقوق المواطن والمقيم؟



5 - عدد القضايا التي يعتبر فيها تأخير خلال 5 سنوات وسبب ذلك.



6 - ما معيار توزيع أعضاء الإدارة بالرئاسات؟ وهل يتناسب كما وكيفا وفقا لإحصائيات دورية؟ وهل هناك تكدس قياسا على الأرقام والإحصائيات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى إفادتي بالأسباب. وجاء السؤال الثاني كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الوصف الوظيفي لنائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات؟



2 - عدد الاجتماعات التي عقدها مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بالوكالة ونائبه مع المديرين ورؤساء التحقيق، مع تزويدي بصورة ضوئية من محاضر الاجتماعات -إن وجدت-.



3 - هل يباشر المكتب الفني جميع اختصاصاته الواردة في القرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008؟



4 - ما الأعمال المنوطة بإدارة المتابعة الآلية؟ مع تزويدي بما يثبت قيامها بمباشرة جميع اختصاصاتها.



5 - ما تصور الإدارة العامة للتحقيقات في تطوير العمل مستقبلا؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من التصور.



6 - هل درجة المدعي العام تعادل منصب وكيل وزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بمزايا التقاعد عند إحالة المدعي العام إلى التقاعد.