سماح جمال



أكد المخرج مناف عبدال لـ «الأنباء» انتهاءه من تصوير مسلسل «ياسين عبدالملك» بطولة النجم الكبير سعد الفرج ونخبة من النجوم. وأضاف قائلا: نحن ولله الحمد من أوائل الأعمال المقرر عرضها في الموسم الرمضاني التي انتهى تصويرها، فالعمل تم تحضيره وتصويره على نار هادئة ليخرج بالصورة التي تليق بتاريخ القامة الكبير.



كما أكد أن إعجابه بالعمل وكونه من بطولة القديرة سعد الفرج هو ما دفعه ليقوم بإنتاجه من خلال شركته، كما أشار إلى أن النص الذي كتبه المؤلف محمد النشمي مختلف ومميز وغني بأحداثه الدرامية.



ولفت إلى أنه حاليا في مرحلة قراءة لاختيار واحد عمل آخر قد يعرض بالموسم الرمضاني في حال كان لديهم الوقت الكافي أو خارجه.