أطلقت جماعة الخط الأخضر البيئية موسمها البيئي الأول أمس في جامعة الكويت بالتعاون مع قسم العلوم البيئية في كلية العلوم الحياتية بهدف نشر الوعي البيئي بين طلاب وطالبات جامعة الكويت وتستمر فعالياته لمدة شهر.



وأكد القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية والدراسات العليا والأبحاث الأكاديمية لكلية العلوم الحياتية د.بدر العنزي، في كلمة خلال حفل الافتتاح، على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني البيئية وعلى رأسها جماعة الخط الأخضر بما يسهم في رفع مستوى الوعي البيئي بين الطلبة.



وأشاد العنزي بالدور البيئي الذي تقوم به الكلية وما يبذله أعضاء هيئة التدريس والإداريون في توفير الأجواء الأكاديمية الملائمة، مضيفا أن من مسؤوليات جامعة الكويت تأهيل كوادر علمية متخصصة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد.



بدوره، قال رئيس «الخط الأخضر» خالد الهاجري لـ «كونا» إن الموسم البيئي سيكون رافدا علميا مهما بما سيقدمه الخبراء من محاضرات وفعاليات علمية، مؤكدا الحرص على تنوع المشاركين فيه من جهات محلية وعالمية وباختصاصات علمية مختلفة.



وقال الهاجري إن الشراكة مع قسم البيئة في كلية العلوم الحياتية تمتد لسنوات طويلة، مضيفا أن الركيزة الأساسية التي بنى عليها نشاط جماعة الخط الأخضر منذ تأسيسها قائمة على نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة في كل مشاريع الدولة وهي أهداف لا تحقق إلا بالتعاون البناء مع المؤسسات العلمية والأكاديمية.



وعن فعاليات الموسم، ذكر الهاجري سيشهد تنوعا في المحاضرات والأنشطة البيئية المختلفة، كما ستتضمن معرض الكتاب العلمي ومعرضا آخر لأجهزة الرصد البيئي لتعريف الطلبة بطبيعة الأجهزة البيئية وكيفية استخدامها وأهميتها في تقييم الأوضاع، بالإضافة إلى إطلاق حملات بيئية متنوعة.



من جهته، أوضح القائم بأعمال رئيس القسم د.محمد الشواف أن الرسالة الأكاديمية لأعضاء الهيئة التدريسية في القسم قائمة على رفع مستوى الوعي البيئي بين الطلبة وتأهيلهم علميا وثقافيا، ويعد ذلك منطلقا للتعاون مع «الخط الأخضر» لإقامة الموسم البيئي الأول والذي سنحرص على استمراره في الأعوام الأكاديمية القادمة.



وشهدت فعاليات اليوم الأول محاضرة علمية بعنوان «شرح الخريطة البيئية للكويت» قدمها الهاجري ومحاضرة أخرى بعنوان «إدارة الأزمات والكوارث ودعم متخذي القرار» قدمها خبير ادارة الأزمات والكوارث د.عبدالله العنزي اضافة إلى اطلاق اولى حملات الموسم «المياه مصدر الحياة» التي تتسم بالطابع المعلوماتي حول أوضاع المياه وندرتها حول العالم.