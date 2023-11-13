في إطار التزامه القوي بالمسؤولية الاجتماعية والرعاية الصحية للمجتمع، أعلن مستشفى هادي عن إطلاق حملة توعية مميزة حول سرطان البروستاتا، وتهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة حول أهمية الكشف المبكر عن هذا النوع الشائع من السرطان بين الرجال وسبل الوقاية منه وتستمر الحملة على مدار شهر نوفمبر.



ويعــــد سرطــــان البروستاتا واحدا من أشهر أنواع السرطان بين الذكور، وعندما يتم اكتشافه في مراحله المبكرة، يمكن علاجه بشكل ناجح، ولتحقيق هذا الهدف، قام مستشفى هـــادي بتقديم باقة فحوصات حصرية تشمل 3 فحوصات أساسية للرجال الذين تجاوزوا سن الـ 40، وتتضمن فحص السونار ودلالات أورام البروستاتا وتدفق البول، مما يساعد في تحديد تشخيص المرض في وقت مبكر وبالتالي إنقاذ الحياة المرضى.



وأشار رئيس قسم المسالك البولية في مستشفى هادي، د.وائل مجدي السعيد، إلى أهمية الكشف المبكر، مؤكدا أنه «المفتاح لإدارة أمراض البروستاتا بفعالية».



وأضاف: ملتزمـــون بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وأحدث التقنيات لصحة مجتمعنا. وباقة فحوصات البروستاتا التي نقدمها تعد خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، مشددا على أهمية زيارة الطبيب للأشخاص الذين يعانون من أعراض مثل زيادة عدد مرات التبول ليلا ونهارا، وصعوبة أو انقطاع تدفق البول، وإحساس بعدم إفراغ المثانة بشكل كامل.



بدوره، أكد المدير الطبي لمستشفى هادي د.محمود السيد التزام المستشفى برعاية صحة المجتمع ولعب دورا بارزا على مدى العديد من السنوات، مشددا على أهمية اعتماد تدابير وقائية فعالة لضمان سلامة المرضى وزيادة الوعي لديهم.



ولفت إلى أن مستشفى هادي يظل دائما في طليعة هذه الجهود ويسعى جاهدا لرفع مستوى الرعاية الصحية عالية الجودة وتعزيز الوعي الصحي بشكل مستدام.