عقد مكتب المجلس اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.



حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس محمد المطير، وأمين سر المجلس أسامة الشاهين، ومراقب المجلس د.فلاح الهاجري، ورئيس اللجنة المالية شعيب المويزري، ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد، وأمين عام مجلس الأمة خالد بوصليب، ورئيسة قسم مكتب المجلس د.حنان الدغيشم.



وناقش المكتب الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر المقدمة من لجنة الأولويات، والتي استعرضها رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد.



كما اطلع المجلس على اقتراح لجنة الأولويات بشأن تعديل جدول أعمال الجلسات من خلال تقديم بند تقارير اللجان بشأن مشروعات القوانين المختلفة، وذلك بعد بند الاستجواب.



وقرر المكتب عرض الأمر على المجلس للموافقة عليه.



واستعرض مكتب المجلس جدول جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر المقترح من الأمانة العامة.



كما أعرب رئيس وأعضاء مكتب مجلس الأمة عن اعتزازهم الكبير والدائم بموظفي وموظفات الأمانة العامة للمجلس.



وأكد المكتب «الاحترام القائم والواجب لشخوصهم وعوائلهم الكريمة، ورفض أي إساءة أو تعد يطولهم بوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها».



هذا، وجدد مكتب المجلس تقديره لأدوار القطاعات المختلفة في الأمانة العامة وشخوص العاملين فيها.