

اجتمع مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين برئاسة رئيس مجلس الإدارة أنور جواد بوخمسين، يوم الخمـيس الموافق 9 نوفمبر الجاري، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث بلغ صافي ربح مساهمي الشركة الأم 2.8 مليون دينار، مقارنة بـ 2.67 مليون دينار بنفس الفترة من 2022، بزيادة 5%.



وكذلك بلغت ربحية السهم 11.6 فلسا مقارنة بـ 11.01 فلسا عن نفس الفترة من العام السابق وبزيادة نسبتها 5.5% كما بلغ صافي الأرباح التشغيلية 3.03 ملايين دينار مقارنة بـ 3.01 ملايين دينار عن نفس الفترة من العام السابق وبزيادة نسبتها 0.63%.



وتنتهج الشركة سياسة حصيفة مبنية على المخاطر المعتدلة حفاظا على أموال المساهمين فيما يخص الاكتتاب والاستثمار مما أثمر هذه النتائج الإيجابية.



وقد قامت الشركة بزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 25 مليون دينار، من خلال جمعيتها العمومية التي انعقدت في 26/03/2023 عـــن طريق إصدار أسهم منحة لمساهمي الشركة بنسبة 41.16%، الأمر الذي ساهم في تعزيز قوة المركز المالي للشركة وكفاية رأس المال لمواجهة الالتزامات التي تواجهها، لمواكبة التغيرات والمتطلبات الرقابية والمالية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.



كما قامت وكالــــة التصنيــف الائتمـــاني العالمية ستانـــدرد آند بورز بتاريخ 19 أبريل 2023 بترقية التصنيف الائتماني للشركة من BBB إلى BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك نتيجة توسيع الشركة المربح لأعمالها على مدى السنوات الثلاث الماضية (كما جاء في تقرير وكالة التصنيف).