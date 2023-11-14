أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي أن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 قد أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغ 8.9 ملايين دينار.



وذكر معرفي في بيان صحافي أن الربع الثالث من 2023 شهد نموا في الإيرادات التشغيلية من العقارات والفندق وتحسنا في أداء الاستثمارات مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك على الرغم من الأثر السلبي من ارتفاع تكلفة الدين الناتج عن ارتفاع سعر الخصم من بنك الكويت المركزي.



ومن ناحية أخرى، فقد بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 3.1%، والعائد على رأس المال 4.9%، والعائد المجمع على إجمالي الأصول 1.9%.



وأكد معرفي أنه وبالرغم من الأوضاع الجيوسياسية واستمرار تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية إلا أن الشركة مستمرة في تركيز اهتمامها لدعم السياسات والاستراتيجيات المتحفظة طويلة الأجل بما يتلاءم مع الظروف القائمة، لضمان نمو مستدام لتحقيق أقصى قيمة لحقوق المساهمين في التجارية. واستمرارا لمنهجية الشركة على سياسة التحفظ في استثماراتها، والتي تؤكد على الأخذ بعين الاعتبار مراقبة الوضع الاقتصادي في العالم مع الحفاظ على تنوع المحفظة العقارية والاستثمارية من حيث حجم وطبيعة المحفظة والتوزيع الجغرافي، دخلت الشركة في الربع الثالث من عام 2023، في استثمار مع مستثمرين رئيسيين لاختيار فرص عقارية واعدة في الأسواق الأميركية والأوروبية، «نحن نسعى للبحث عن فرص استثمارية في القطاع العقاري التي تحقق عوائد مجزية». كما أكد معرفي على أهمية هذا النهج قائلا: «في التجارية نؤمن بشدة بأن الاستثمار المتوازن يمهد الطريق للنمو والنجاح. ويكون هدفنا هو الحفاظ على محفظة استثمارية مستدامة ومستقرة للمستقبل».



وأضاف معرفي أن الشركة التجارية العقارية أقامت فعاليات خلال الربع الثالث من العام 2023، بهدف تعزيز دورها الحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث تضمنت هذه الفعاليات شعار «نحن نهتم»، حيث نظمت من خلالها الحملة السنوية «حملة التبرع بالدم» في عقاراتها المختلفة بالتعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي بهدف إنقاذ حياة من خلال التبرع بالدم.



وفي ختام تصريحه، توجه معرفي بالشكر والتقدير للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم المستمر، مؤكدا أن الشركة التجارية العقارية تكرس كافة إمكاناتها لتحقيق رؤيتها المستقبلية بناء على إمكاناتها وقدراتها والعمل على تنميتها واستثمارها وفقا للخطط الموضوعة لخلق نمو مستمر وتحقيق أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين.