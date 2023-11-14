

أعلنت شركة الكويت للتأمين عن نتائج التسعة الأشهر للعام الحالي، حيث بلغ الربح الذي تم تحقيقه للفترة الحالية 10.7 ملايين دينار، بربحية 57.8 فلسا للسهم الواحد، وبتطبيق المعيار المحاسبي «IRFS9» تكون الأرباح الصافية 9.6 ملايين دينار المبينة في بيان الدخل، بالإضافة إلى 1.1 مليون دينار المبينة في الأرباح المرحلة للفترة الحالية، وذلك مقابل 9.5 ملايين دينار وبربحية 51.8 فلسا للسهم لنفس الفترة من العام الماضي.



ارتفعت الأرباح المرحلة للفترة الحالية الى 77.5 مليون دينار، مقابل 74.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع تبلغ 3.7%، كما أن ميزانية الشركة خالية من القروض تجاه أي جهة، وقد بلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للفترة الحالية 42.4 مليون دينار، مقابل 39.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 2.7 مليون دينار، وبنسبة زيادة 6.8%.



وانخفضت مصاريف التأمين وإعادة التأمين إلى 25.9 مليون دينار للفترة الحالية من 26.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 3%، وبلغت الأرباح التشغيلية 6.4 ملايين دينار للفترة الحالية مقابل 3.9 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 2.5 مليون دينار وبنسبة زيادة 64%.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف إنه تم تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS 17 على نتائج التسعة شهور لهذا العام، وكذلك نتائج التسعة شهور للعام الماضي بأثر رجعي لتكون قابلة للمقارنة، مضيفا بصفته أيضا خبيرا اكتواريا، أن تطبيق المعيار الجديد من المرجح أن يؤدي في أول سنتين من تطبيقه إلى ظهور قفزات في الأرباح قد تكون إيجابية أو سلبية يتناقص حجم هذه القفزات مع مرور الوقت إلى أن تستعيد مستواها الطبيعي مع نهاية السنة الثانية من تطبيقها.



وقال إن النجاحات التي نحققها هي نتاج جهود ضخمة تم بذلها في السنوات السابقة لبناء الأسس التي تجعلنا نتمتع بنمو مستدام في الأرباح والأقساط. حيث حازت الشركة جائزة (أكثر شركة تأمين مستقرة ماليا) من مجلة «The Global Economics» المؤسسة المتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال لعام 2023، بالإضافة إلى جائزة (أفضل شركة في التأمينات العامة لعام 2023) من مجلة «International Finance».



وأضاف شريف أنه إلى جانب الأرباح والأقساط مازالت الشركة تحافظ على التصنيف الائتماني المميز من وكالتي AM Best وMoody’s عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفخورون باستمرارية الحصول على هذه التصنيفات باعتبارنا في مقدمة الشركات المحلية والإقليمية في قطاع خدمات التأمين. وتابع بالقول: «مازلنا نتطلع إلى الكثير مما يجب عمله في الفترة المقبلة لتمكين الشركة من مواجهة التحديات المستقبلية التي قد تنتج عن التطورات الإقليمية والعالمية. وأنتهز هذه الفرصة لشكر كل من ساهم في تحقيق أهدافنا من مجلس الإدارة والمساهمين والموظفين».