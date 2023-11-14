ما القيمة التعاقدية لمشروع مستشفى العدان والتكلفة الإجمالية متضمناً جميع الأوامر التغييرية؟

كم نسبة الإنجاز في مشروع «الأمراض السارية» وأسباب التأخر في انجازه وخطة التشغيل المعدة ؟



وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



نظرا لأهمية قيام الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة وتنفيذ مشاريعها الإنشائية في الأوقات المنصوص عليها تعاقديا، وحماية المال العام من الضرر، ولورود الكثير من الملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2023/2022 حول بعض المشاريع الإنشائية المتأخرة والمتعطلة في إنجازها والتي تشرف عليها وزارة الصحة، يرجى تزويدي بالآتي:



1 - مشروع توسعة مستشفى الفروانية:



أ - الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى تاريخه فيما يخص الأعمال المتعلقة بأنظمة الجهد المنخفض Low Voltage System وأسباب التأخر في طرح هذه الأعمال، ومدى تأثير هذا التأخر على تشغيل المشروع بشكل كامل.



ب - أسباب قيام الوزارة بإصدار شهادة التسلّم الابتدائي في 31/5/2022 رغم عدم جاهزية المشروع للعمل وعدم اختبار وتشغيل الأجهزة الطبية وأنظمة المستشفى وتعويض حقوق الوزارة بشأن صيانة تلك الأجهزة والمعدات للمخاطر.



ت - التكلفة الإجمالية للمعدات الطبية بالمشروع حسب وثائق العقد.



ث - المراسلات الخاصة بسريان الكفالة بين الوزارة والمقاول المتعهد.



ج - نسخة من خطة العمل التي اعدتها الوزارة لتشغيل توسعة مستشفى الفروانية.



ح - القيمة التعاقدية للمشروع والتكلفة الإجمالية النهائية حتى تاريخــــه متضمنا جميع الاوامر التغييرية.



2 - مشروع مركز الكويت للسرطان:



أ - نسبة إنجاز المشروع وموعد التسليم الابتدائي حسب العقد.



ب - القيمة التعاقدية للمشروع والتكلفة الإجمالية النهائية حتى تاريخه متضمنا جميع الأوامر التغييرية.



ت - أسباب تأخر تنفيذ اعمال المشروع.



ث - الغرامات التعاقدية المستحقة على الشركة المنفذة التي صدرت والتي تم تحصيلها حتى تاريخه.



ج - التمديدات الزمنية الممنوحة للشركة ونسبة الانجاز لكل تمديد حصلت عليه الشركة المنفذة.



ح - الإجراءات القانونية المتخذة حيال اعتماد وتشغيل جهاز فني إضافي للاستشاري بنسبة زيادة 50% في الجهد البشري رغم بطء اعمال المشروع وتدني نسبة تنفيذه.



خ - الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال قصور تصاميم المشروع وعدم تضمينها اعمالا اساسية بلغت تكلفتها التقديرية اكثر من 126 مليون دينار وتحميل المال العام اعباء تصميمية تجاوزت 4.5 ملايين دينار.



3 - مستشفى الجهراء الجديد:



أ - اسباب تأخر تنفيذ اتفاقية ادارة وتشغيل مستشفى الجهراء الجديد.



ب - عدد فرق العمل المشكلة من قبل الوزارة لوضع الضوابط والشروط والمواصفات اللازمة وأسماء اعضاء هذه الفرق ومسمياتهم الوظيفية وعدد اجتماعاتهم ومحاضر الاجتماعات منذ 2022 وحتى تاريخه.



ت - نسخة من مشروع الاتفاقية المقدم الى ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 26/12/2022.



ث - القيمة التعاقدية للمشروع والتكلفة الاجمالية لمشروع مستشفى الجهراء الجديد متضمنا جميع الأوامر التغييرية.



ج - خطة الوزارة لتشغيل مستشفى الجهراء الجديد والأقسام التي تم تشغيلها في المستشفى حتى تاريخه.



4 - مستشفى الأميري الجديد:



أ - نسخة ضوئية من عقد توسعة مستشفى الأميري الجديد.



ب - هل شمل عقد التوسعة بنودا تتضمن استحداث غرف عمليات متنوعة في المستشفى القديم؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، يرجى تزويدي بتفاصيل هذه البنود ونسبة انجازها حتى تاريخه.



ت - هل أوقفت الوزارة المرحلة الثانية من العقد؟ اذا كان الجواب بالإيجاب، فما هي الأسباب؟ وكم القيمة التعاقدية المترتبة على هذا الإلغاء بالنسبة لعقود المقاول والاستشاري؟



ث - نسبة الإنجاز في المشروع وأسباب التأخير - إن وجد - وقيمة الغرامات المطبقة على مقاول المشروع حتى تاريخه.



ج - القيمة التعاقدية للمشروع والتكلفة الإجمالية للمشروع متضمنا جميع الأوامر التغييرية.



ح - اسباب عدم تضمين العقد إنشاء مطبخ مركزي مخصص لمبنى التوسعة.



خ - المراسلات الصادرة من قسم الإطعام والتغذية بالمستشـــفى الأميــري بخصوص وضع المطبخ ومدى مطابقته لمواصفات HACCP وردود الوزارة على هذه المراسلات خلال عامي 2022 و2023.



د - مقدار الطاقة الاستيعابية لمطبخ المستشفى الحالي ومتوسط اعداد الوجبات اليومية المطلوب تحضيرها.



5 - عقد توسعة مستشفى العدان:



أ - القيمة التعاقدية للمشروع والتكلفة الإجمالية للمشروع متضمنا جميع الأوامر التغييرية.



ب - نسبة الإنجاز في المشروع حتى تاريخه، وأسباب التأخير ان وجدت.



ت - عدد التمديدات الزمنية الممنوحة للمقاول وأسبابها ونسبة الانجاز فيها.



ث - الغرامات الموقعة على مقاول العقد حتى تاريخه، ونسبة تحصيلها، وأسباب تأجيلها - ان وجدت.



ج - المراسلات بين الوزارة ومقاول العقد بخصوص اعتماد الاجهزة.



6 - مستشفى الامراض السارية:



أ - القيمة التعاقدية للمشروع والتكلفة الإجمالية للمشروع متضمنا جميع الأوامر التغييرية.



ب - نسبة الإنجاز في المشروع حتى تاريخه، وأسباب التأخر في انجازه.



ت - خطة التشغيل المعدة من قبل الوزارة لتشغيل المستشفى.



ث - عدد التمديدات الزمنية في المشروع حتى تاريخه وأسبابها ونسبة الانجاز فيها.



ج - الغرامات الموقعة على مقاول العقد حتى تاريخه ونسبة تحصيلها واسباب تأجيلها - ان وجدت.



ح - التاريخ المتوقع للتسلّم الابتدائي والنهائي من المقاول الرئيسي.



خ - المبالغ المخصصة للصيانة الشاملة للمبنى والاجهزة الطبية لمدة 5 سنوات حسب ما ينص عليه العقد.



د - المدة المنقضية من فترة صيانة المبنى والأجهزة الطبية حتى تاريخه.



ذ - هل تراجعت الوزارة عن خطة تحويل المستشفى الى مستشفى للأطفال، إذا كان الجواب بالإيجاب، فما الأسباب، وإذا كانت لاتزال الخطة لهذا التحويل فيرجى تزويدي بالدراسة الفنية الطبية والهندسية والكلفة المالية لذلك.



ر - عدد وتفاصيل القضايا المرفوعة امام المحاكم داخل وخارج الكويت بين المقاول الرئيسي او المكتب الاستشاري وأسبابها.