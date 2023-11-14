نفت جمعية الهلال الأحمر نقص أو عدم وصول المساعدات الكويتية الى قطاع غزة، مؤكدة ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وتحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله.



وأهابت الجمعية في بيان صحافي بالجميع عقب ما تم تناقله من شائعات حول نقص أو عدم وصول المساعدات الكويتية المرسلة إلى قطاع غزة، عدم الانجراف وراء الحسابات بوسائل التواصل الاجتماعي وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.



وأشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري في تعاونه مع الجمعية في تسهيل مهامهم عبر استلام وتسليم المساعدات الإغاثية الكويتية المرسلة الى قطاع غزة وفريق الجمعية المتواجد هناك.



وأكدت استمرار الجسر الجوي الإغاثي الكويتي وذلك من أجل المساهمة في تخفيف المحنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم على القطاع.



وكانت الجمعية كشفت في وقت سابق ان 90% من المساعدات الكويتية المرسلة عبر الجسر الجوي الإغاثي دخلت قطاع غزة ويتم توزيعها بشكل مباشر على الأهالي والمستشفيات والمتضررين من العدوان.



يذكر ان الكويت تعتبر ثالث أكبر دولة أدخلت مساعدات إغاثية للقطاع، حيث قدرت بـ412 طنا حتى 10 نوفمبر الجاري فضلا عن إدخالها 12 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.