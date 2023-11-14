

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت للقصف الذي تعرضت له اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، في جريمة جديدة ترتكبها ضمن سلسلة الجرائم البشعة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين ومقدراتهم.



وأكدت وزارة الخارجية أن ما قامت به قوات الاحتلال من عمل شنيع ضد اللجنة القطرية التي تعنى بإعادة الإعمار، يكرس الأعمال العدائية التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، غير آبهة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمطالبات الدولية بوقف إطلاق النار.



وجددت وزارة الخارجية مطالبة الكويت لمجلس الأمن وللمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات الاسرائيلية التي تقوم بها تحت تبريرات وأكاذيب مكشوفة للعالم، مشددة على دعمها ومساندتها لكل الجهود التي تؤدي إلى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.