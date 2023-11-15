انتهى الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اكتفاء بالمناقشة فقط دون تقديم طلب لطرح الثقة بالوزير، وذلك بعد ان تمت مناقشته خلال جلسة مجلس الأمة أمس. وقال العازمي إن استجوابه للوزير جاء إبراء لقسمه الذي أقسمه وحفاظا على المال العام، مشيرا الى ان الوزير «احتمى بالمنصب لتحقيق مصالح شخصية»، متهما إياه بالإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر. وانتقد النائب العازمي الوزير العيبان بما أسماه «التعيينات الباراشوتية في وزارة التجارة والصناعية والجهات الحكومية التابعة له». من جانبه، رد الوزير العيبان بأن الاستجواب المقدم له «لم يخل في محاوره الستة من المغالطات الواضحة والمعلومات غير الصحيحة». وقال ان النائب «قفز على الحقائق وتجاوز في القانون والدستور وخرج عن حدود اللياقة ووظيفته النيابية وصلاحياته المحكومة بالدستور، فضلا عن ادعاءاته التي لا أساس لها من الصحة». وأكد الوزير العيبان أن جميع المستشارين لديه هم «شباب كويتيون وطنيون مخلصون ذوو مؤهلات وتاريخ مشرف في العمل الوطني والتصدي للفساد». وتابع: «كم كنت أتمنى أن تكون دوافع النائب انطلاقا من الصالح العام وليست من مواقف شخصية».