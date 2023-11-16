أعلنت شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، عن استقبالها 60 شابا وشابة من حديثي التخرج، ضمن الدفعة الثالثة لبرنامج «أكاديمية صناعات الغانم»، حيث يأتي البرنامج التدريبي المتكامل في إطار هدف الشركة لتوظيف وتطوير الكوادر الكويتية، مستهدفا حديثي التخرج من مختلف التخصصات.



وتشمل الدفعة الجديدة خريجين من خلفيات أكاديمية متنوعة، تضم تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، التسويق، التمويل، المحاسبة، والموارد البشرية، تم اختيارهم من بين أكثر من 800 متقدم خلال يوم التوظيف المفتوح الذي أقامته الشركة في أكتوبر. وتم تصميم برنامج «أكاديمية صناعات الغانم» ليكون منهجا عمليا لمواجهة تحديات الانتقال من بيئة الدراسة الأكاديمية إلى بيئة العمل، من خلال برنامج مكثف يعمل المتدربون من خلاله ضمن مختلف أقسام وقطاعات الشركة، ويتم التركيز في هذا البرنامج على تحديد شخص لكل متدرب يقوم بتقديم الدعم والإرشاد خلال فترة التدريب، بحسب التخصص ومكان العمل.



وتضم فرص التدريب المهني في أكاديمية صناعات الغانم مجموعة واسعة من القطاعات، مثل السيارات، الهندسة، تجارة التجزئة، الأغذية والمشروبات، وغيرها من القطاعات التي تندرج تحت مظلة صناعات الغانم. وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة صناعات الغانم أنس العتيقي: فخورون باستقبال دفعة جديدة من الموظفين في برنامج أكاديمية صناعات الغانم، التي تسعى للإسهام في خلق جيل واعد وطموح من الشباب لريادة العمل في القطاع الخاص، ولطالما كانت الشركة من المؤسسات الداعمة لتمكين الشباب الكويتي، وتتمتع بسجل حافل من المبادرات التي تستقطب القوى العاملة الوطنية، مع التركيز على التعليم والتطوير المهني، ونجاح أبنائنا وبناتنا في هذا القطاع هو مصدر فخرنا، ومعا، بروح الفريق الواحد، نعمل لنرسي دعائم مستقبل يليق بالقطاع الخاص الحيوي في وطننا الحبيب.



وأضــاف العــــتيقي: مساهمتنا في دعم جيل جديد من القياديين للأخذ بزمام الأمور وريادة القطاع الخاص ليس مجرد شعار نرفعه في صناعات الغانم، بل هو مسؤولية وطنية نحملها على عاتقنا كمؤسسة كويتية استطاعت أن تصبح من روافد القطاع الخاص، وتمكنت من التوسع في نطاق عملياتها إلى العالمية، كما أن هذا الالتزام يتسق مع ركائز رؤية «كويت جديدة 2035» التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تنمية رأس المال البشري.