في إطار الحرص على جودة الخدمات الصحية المقدمة في البلاد، وعلى صحة وسلامة المرضى، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي باشتراط حصول جميع الأطباء البشريين والأسنان، والخدمات الصيدلانيـــــة، والخدمات الطبية المساعدة بجميع مستوياتهم الفنية من العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة، والعاملين في القطاع الطبي الأهلي، على الدورات التدريبية للإنعاش القلبي الرئوي، من مراكز التدريب المعتمدة، من جمعية القلب الأميركية AHA، والمعهد الأميركي للسلامة والصحة ASHI وذلك عند التعيين والترقية. هذا، وقد حدد القرار نوعية الدورة أو الدورات المطلوبة لكل فئة من الكوادر الطبية، إذ اشترط حصول أطباء العائلة والممارسين العامين العاملين بمراكز الرعاية الأولية والمراكز التخصصية والمنشآت الصحية، وكذلك أطباء الباطنية وعناية القلب، والتمريض في أقسام الحوادث والعمليات ووحدات القلب والعناية المركزة على دورة ACLS.



فيما ألزم القرار أطباء الجراحة العامة والجراحات التخصصية، وأطباء الطوارئ والتخدير والعناية المركزة، بالحصول على دورتي ACLS وATLS، كما ألزم أطباء النساء والولادة وتمريض أقسام النساء والولادة بالحصول على دورتي BLS وALSO.



كما ألزم القرار باقي الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والهيئة التمريضية والخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة بالحصول على دورة BLS. وأشار القرار إلى أن الإدارات الفنية ذات الصلة تتولى ما يلي:



٭ إعداد قاعدة بيانات لحصول الأطباء البشريين والأسنان والخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة من العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الاولية التابعة للوزارة على الدورات التدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأميركية AHA والمعهد الأميركي للسلامة والصحة ASHI.



٭ التنسيق مع رؤساء مجالس الأقسام الطبية ورؤساء الأقسام بالمستشفيات لمتابعة حصول الأطباء البشريين والأسنان والخدمــــات الصيدلانيـــة والخدمات الطبية المساعدة العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية بكل مستوياتهم الفنية، على الدورات التدريبية، والتأكد من سريان صلاحية تلك الدورات.



كما حدد القرار أن «تتولى إدارة التراخيص الصحية التأكد من حصول مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة العاملين بالقطاع الأهلي على هذه الدورات، وفق ما هو محدد لكل فئة».