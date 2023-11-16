معرفي: الربع الثالث شهد ارتفاعاً بالموجودات المتداولة 167% وزيادة في حقوق المساهمين 8%



أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية العقاريـــــة د.عبدالله عبدالصمد معرفي، عن النتائج المالية للشركة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث أسفرت عــــن تحقيق صافي أرباح بلـــغ 1.6 مليون دينار بواقـــع 4.37 فلوس ربــح لكل سهــــم، وذلك بالمقارنـــة مع خســــارة بلغت 414.43 ألف دينـــار بنفس الفتـرة من 2022، بواقـــع 1.13 فلس خســــارة للسهم الواحـــد.



وأوضح معرفي في بيان صحافي، أن الربع الثالث من العام الحالي شهد ارتفاعا في الموجودات المتداولة بنسبة 167%، ونموا في الإيرادات التشغيلية لفندق هوليـــداي ان السالمية بنسبة 7% وزيادة في اجمالي حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فضلا عن تحقيق أرباح استثمارية اخرى بقيمة 231 ألف دينار.



كما تتطرق معرفي للأثر السلبي الناتج عن الارتفاع المستمر لسعر الخصم في الكويت، والذي أدى إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين، مشيرا إلى قيام الشركة بسداد ما يقارب 4.5 ملايين دينار من اصل القرض في التسعة أشهر الأولى من العام، رغم الزيادة بتكلفة خدمة الدين وعلى الرغم من انخفاض رصيد القروض البنكية في التسعة اشهر بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.



وأكد أنه لولا هذا الارتفاع في سعر الخصم المستمر لحققت الشركة زيادة في صافي أرباحها في الربع الثالث بمقدار 15% عما هو عليه الآن، ما ينعكس على زيادة ربحية السهم وزيادة في حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين، الا أن الشركة مستمرة في تطبيق إستراتيجياتهــــا وخططها، بما يتلاءم مع الظروف القائمة لتحقيــــق الأهداف المرجوة في نمو الأربــــاح التشغيليـــة وزيادة التدفقات النقديـــة للشركـــة.



وتقدم معرفي بجزيل الشكر والتقديــــر لمساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وجميع العاملين فيها على الجهود المبذولة والدعــــم المستمر، مؤكـــدا أن «العربية العقارية» لا تدخر جهدا في تحقيق أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين في المرحلة القادمة.