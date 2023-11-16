يعقوب العوضي



تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم المواجهة النهائية لبطولة كأس السوبر في الـ 7:00 مساء اليوم، إذ يلتقي القادسية مع الكويت على اللقب.



وجاء تأهل القادسية إلى المواجهة المرتقبة بعد تخطيه كاظمة بـ 3 أشواط دون رد في الدور قبل النهائي، فيما كان تأهل الكويت عبر بوابة العربي بالنتيجة نفسها.



ويطمح الفريقان إلى تحقيق اللقب خاصة القادسية الذي حل ثالثا في البطولة التنشيطية (بطولة اتحاد الطائرة)، كما يسعى الكويت لبسط قبضته على قمة اللعبة في البطولات الثلاث ممثلة في الدوري والكأس وبطولة السوبر، ولن تكون المهمة سهلة على أيهما، حيث يملك القادسية مقومات الفوز وكذلك الكويت.