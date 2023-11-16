يتوقع أن تشهد معدلات الوفيات الناجمة عن موجات الحر الحادة ارتفاعا بخمس مرات خلال العقود المقبلة، على ما حذر خبراء دوليون في تقرير نشر أمس، مؤكدين أن «صحة البشر تواجه خطرا كبيرا» في حال لم تتخذ إجراءات فعلية لمواجهة التغير المناخي. وفي حال ارتفعت درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن (وهي حاليا تتجه للوصول إلى 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100)، يتوقع أن تزيد الوفيات السنوية المرتبطة بالحر بنسبة 370% بحلول عام 2050، مما يشكل ارتفاعا بـ 4.7%، بحسب نسخة 2023 من وثيقة مرجعية تنشرها سنويا مجلة «ذي لانست» الطبية.



وليست موجات الحر القاتلة سوى خطر صحي واحد من مخاطر كثيرة ناتجة عن الاستخدام المتزايد للوقود، على ما أكد التقرير المعنون «العد التنازلي» والمتمحور على الصحة والتغير المناخي قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 28 في دبي، حيث سيخصص للمرة الأولى يوم للصحة في 3 ديسمبر المقبل.