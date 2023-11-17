عبدالله الراكان

نظمت إدارة السلامة في بلدية حولي صباح أمس حملة لمتابعة أعمال السلامة، والتأكد من التزام أصحاب العقارات والمنشآت بشروط وضوابط البلدية بشأن أعمال السلامة والتشوينات، وذلك في منطقة بيان.



وهدفت الحملة إلى التأكد من وضع حاويات لمخلفات المواد الانشائية والحفاظ على سلامة البنى التحتية ومناهيل صرف الأمطار والصرف الصحي لمواجهة أحوال الطقس.



وقال مدير إدارة السلامة في فرع بلدية محافظة حولي م.الحميدي المطيري إن الحملة استهدفت احد مواقع الهدم بمحافظة حولي بهدف التوعية وتوضيح دور البلدية في عمليات الهدم، مشيرا الى أن مواقع الهدم يصدر لها تراخيص من البلدية ابتداء من إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية ثم رخصة سلامة هدم تليها رخصة لتجهيز موقع الهدم وتوفير سور حول الموقع منعا لتطاير أي أحجار أو أتربة تعرض المارة أو المركبات للخطر.



وأضاف المطيري: كما يراعى أثناء الشروع في الهدم توفير مصدر مياه سواء تنكر أو غيره من الوسائل لرش الموقع لمنع تطاير الأتربة والغبار، وكل هذه الاشتراطات تخضع لرقابة وإشراف إدارة السلامة لحماية الأرواح والممتلكات، مشيرا الى انه بعد الانتهاء من عملية الهدم يتم تطبيق اشتراطات معينة وهي فرز نواتج الهدم، حيث يمنع فرز الحديد عن الخرسانة في الموقع ولا بد من الترحيل أولا بأول وتنظيف موقع الهدم تماما، ثم يراجع صاحب موقع الهدم أو الشركة المسؤولة إدارة السلامة لطلب ما يسمى شهادة السلامة الخاصة بنظافة الموقع، بعدها تخرج لجنة من إدارة السلامة للكشف على الموقع والتأكد من نظافته ومنحه الشهادة.



ولفت الى أن الجولات الميدانية مستمرة يوميا وفق توزيع جغرافي محدد وكل موظف يعرف منطقته والجولة المكلف بها، وهذا التنظيم يسهل على المسؤولين متابعة سير العمل والتدخل في حال حدوث أي مشكلة بمنطقة معينة، مشيدا بالعاملين في الإدارة وجهودهم في تطبيق الاشتراطات واللوائح البلدية.



وأوضح انه في حال مخالفة شروط الهدم يتم توجيه المخالفة مباشرة دون التنبيه لأن الأمر حساس وخطر على سلامة المتواجدين داخل موقع الهدم وخارجه، فضلا عن أن شركات الهدم تعرف الاشتراطات الخاصة بالهدم مسبقا ويجب عليها الالتزام بها، أما في حالة المخالفة بوجود أنقاض إنشائية أو غيرها فيسبقها إنذار للتنبيه ومنح مهلة للإزالة.